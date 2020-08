Commerzialbank: Millionen für Erde und Gold für Bürgermeister

Davon ist auch sein Anwalt Norbert Wess überzeugt. Die erworbenen Patentrechte, die sich die Commerzialbank vor Jahren als Sicherheit für Millionenkredite einverleibt hat, sind bis heute keinen Cent wert. Traut man den Aussagen des deutschen Tüftlers, hat Martin Pucher in Hoffnung auf den großen Wurf und aus Enthusiasmus Abermillionen in die Erfindungen gesteckt. Bis heute glaubt der Banker aber ebenso wie Philipp, dass die Patente so viele hundert Millionen einspielen, dass alle Gläubigerinteressen befriedigt werden könnten.

Klärschlamm zu Erde gemacht

Bereits Anfang der 2000er-Jahre war Pucher geschäftlich mit der „Westerhouse Recycling“ verbandelt. In einem Werk in Sollenau bei Wiener Neustadt wurde aus Klärschlamm-Abfällen Blumenerde erzeugt. Doch die Produktzulassung soll gescheitert sein und damit war ein Millionenkredit der Bank in den Sand gesetzt. Die gesicherten Patente spielten bis heute keinen Cent ein.

Ebenso verhielt es sich mit Erfindungen der Firma „Polamar“ in Wiener Neustadt, die an einem speziellen, wasserabweisenden Beton arbeitete. Letztenendes mussten nach Angaben von Philipp 30.000 Tonnen produzierter Beton-Sondermüll teuer entsorgt werden. Einen Millionensegen erwartete sich Pucher aber vor allem von „Macom Fix“. Den Namen trägt das Mittel von „Ma“ für Mattersburg und „Com“ für Commerzialbank. Hinter dem Patent steckt ein Verfahren zum Abbau von toxischen organischen Verbindungen zum Entgiften kontaminierter Böden. „Eine Art Bindemittel bei Ölkatastrophen“, erklärt Franz Josef Philipp.