Der Streit ums Anrainerparken ist abgestellt

An die 10.000 Schilder jährlich stellt die Firma Ebinger her – nach peniblen Vorgaben von der Behörde: Reflexionsgrad, Farbe, Größe und Schriftart sind genau vorgeschrieben. Darunter sind freilich nicht nur Zusatztafeln, sondern sämtliche andere Verkehrszeichen, die in Wien zu sehen sind: Das Liesinger Unternehmen ist in der Gegend Marktführer.