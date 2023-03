Der Frühling kämpft sich durch: Bis zu 21 Grad am Wochenende

Das Wochenende startet am Samstag mit überwiegend sonnigem Wetter fast im ganzen Land. Dünne hohe Wolken fallen laut Geosphere kaum ins Gewicht. Lediglich in Tirol und Vorarlberg machen sich gegen Abend allmählich auch dichtere Wolken bemerkbar. Dazu weht nach wie vor schwacher bis mäßiger, am Alpennordrand sowie im Flachland des Ostens auch lebhafter Wind aus östlichen und südlichen Richtungen. In der Früh hat es laut Prognose minus drei bis plus sechs Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit zehn bis 21 Grad vorhergesagt. Erneut ist es im Westen am wärmsten.

Am Sonntag überwiegt der freundliche Wettercharakter mit teils längeren sonnigen Phasen. Im Laufe des Tages kommen aber immer mehr Wolken auf. Besonders in den Nordalpen nimmt die Schauerneigung dann ab dem Nachmittag bereits etwas zu. Der Wind weht in den Niederungen meist nur noch schwach. Die Frühtemperaturen liegen bei minus zwei bis plus acht Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei zehn bis 18 Grad.