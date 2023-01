Milder Winter: Streudienst kommt mit halber Flotte aus

Mitte JĂ€nner 2013 zeigte sich der Winter von seiner wilden Seite, vor allem im Nord- und Mittelburgenland. Die B50 musste zwischen Eisenstadt und Breitenbrunn wegen Schneeverwehungen vorĂŒbergehend gesperrt werden, die RĂ€umfahrzeuge des Winterdienstes waren im Dauereinsatz.

Zehn Jahre spĂ€ter zeigt der Winter seine milde Seite und das schlĂ€gt sich auch in der Zwischenbilanz des Winterdienstes in der laufenden Saison 2022/2023 nieder. „1.850 Tonnen Streusalz wurden bisher verbraucht“, weiß JĂŒrgen Glöckl, Leiter des Referats Anlagen, GerĂ€te und Fuhrpark in der Baudirektion des Landes. Das sind 85 Prozent weniger Streusalz als im Schnitt der drei Jahre zuvor.