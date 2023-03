200 Euro: Wo ein liegengelassenes Hunde-Gackerl besonders teuer wird

Am teuersten kommt Hundehalter und Hundehalterinnen demnach ein liegengelassenes Hundstrümmerl in Linz (OÖ) zu stehen. 200 Euro beträgt dort die Erst-Strafe. Danach folgen Krems/Donau, Klosterneuburg, St. Pölten, Wiener Neustadt und (NÖ). Dann folgen Wien und Steyr (OÖ) mit jeweils 50 Euro. 40 Euro zahlt man in Feldkirch (Vrlbg.), 35 Euro in Graz.

Vergleichsweise glimpflich kommt man mit einem liegengelassenen Haufen Hundekot in Baden (NÖ), Dornbirn (Vrlbg.) und Wolfsberg (Ktn.) davon: Dort zahlt man 25 Euro, 20 Euro bzw. 10 Euro Strafe.