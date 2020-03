Der Februar war viel zu warm, jetzt kommt noch einmal Schnee

Wechselhafte Woche

Um 2,7 Grad lag die Durchschnittstemperatur von Dezember bis Februar über dem vieljährigen Mittel. Das ist der zweitwärmste Winter hinter jenem aus den Jahren 2006/07. In Salzburg und Innsbruck gab es keinen einzigen Tag, an dem die Temperatur unter null Grad blieb. Im Durchschnitt sind es in Innsbruck 13 und in Salzburg 16 Tage. In Bregenz, Linz, St. Pölten, Graz und Wien gab es einen Minusrekord an Tagen mit geschlossener Schneedecke.

Die kommende Woche bringt zumindest keine Wetterextreme. Es wird wechselhaft, und oberhalb von 800 Metern kann etwas Neuschnee zusammenkommen. Der Montag verläuft noch teilweise sonnig und mild, bevor es wieder zuzieht. Am Dienstag kommen Regen und Schnee, wobei es vor allem im Süden und Westen stärkeren Niederschläge geben soll. Die Schneefallgrenze liegt von West nach Südost zwischen tiefen Lagen und 1200 Metern. Auch die restliche Woche wird wechselhaft.M. Nagl