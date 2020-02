Was Sie tun können, wenn wegen Sturm Flug oder Bahnfahrt ausfallen

"Es besteht allerdings kein Anspruch auf eine Ausgleichszahlung. Die EU-Fluggastrechteverordnung spricht Airlines bei außergewöhnlichen Umständen, wie eben Sturm und Unwetter, von Entschädigungszahlungen frei." Diese Umstände kann die Fluggesellschaft nicht beeinflussen oder verhindern, auch wenn "alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen wurden, um die Verspätungen oder Annullierungen zu verhindern" – so die EU-Verordnung.

Fluglinien müssen die außergewöhnlichen Umstände allerdings nachweisen.

Zugfahrten

Auch Bahnreisende haben im Falle einer Annullierung aufgrund des Sturms eine Auswahlmöglichkeit, wie sie weiterreisen möchten. Entweder treten sie die kostenfreie Rückfahrt an und beantragen eine anteilige Erstattung des Fahrpreises oder sie setzen die Reise ohne zusätzliche Kosten und unter vergleichbaren Bedingungen fort - sofern das möglich ist.

Bei Stürmen wie "Sabine", die eine Weiterreise verhindern, kann die Fahrt auch auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Das sollte allerdings möglichst zeitnah erfolgen.

Recht auf Verpflegung

"Unabhängig vom Grund einer Annullierung, also auch wenn diese auf außergewöhnliche Umstände zurückzuführen ist, haben Reisende Anspruch auf Betreuungsleistungen am Flughafen bzw. am Bahnhof", weiß ÖAMTC-Expertin Pronebner.

Bis zur nächstmöglichen Fahrt zum Endziel oder zurück zum Ausgangspunkt, müssen Fluglinien bzw. Bahnunternehmen Mahlzeiten und Getränke angeboten werden. Darüber hinaus müssen Passagieren Telekommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden.