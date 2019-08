Verpatzte Verlobung wegen Flugverspätung

Wie sich herausstellte, war die Panne nicht auf die Schnelle zu reparieren. Gegen 12.30 Uhr ließ der Kapitän alle aussteigen. „Es war ein warmer Tag, es waren mehr als hundert Menschen an Bord, und uns wurde in vier Stunden nicht einmal kostenloses Wasser angeboten“, erzählt Laurenz N. Um drei Euro hätte man es kaufen können.

Informationen soll es keine gegeben haben, lediglich einen Gutschein im Wert von umgerechnet vier Euro nach mehrstündiger Wartezeit in der Abflughalle. Erst gegen Abend war klar, dass die Ersatzmaschine am nächsten Tag kommen würde. Diese kam auch, allerdings erneut mit zweistündiger Verspätung. Ankunft in Wien war schließlich mit mehr als einem Tag Verspätung gegen 21 Uhr.

Kein Einzelfall

Yvonne Werginz war wiederum im Dezember 2018 auf der Rückreise von New York in der Früh in Paris zwischengelandet. Dort war sie schon am Gate, als ihr mitgeteilt wurde, sie sei nicht im System. „Ich wollte gerade ins Flugzeug, aber beim Scannen des Tickets leuchtete es rot auf.“ Die Mitarbeiterin von Air France teilte ihr mit: „Sie gibt es nicht.“

Warum ihr eine Bordkarte ausgestellt worden war, für die sie auch bezahlt hatte, konnte ihr niemand erklären. Nach einem Tag am Flughafen ging es um 22 Uhr nach Hause. Ihr Gepäck kam zwei Tage später. Ein halbes Jahr danach eine Entschädigung von 600 Euro.