Der ewige Streit um den Einsatz von Laienrichtern

Forsthuber hat sich schon in der Vergangenheit immer wieder für die Einführung eines „großen Schöffengerichts“ ausgesprochen. Bedeutet: Laien würden gemeinsam mit Berufsrichtern ein Urteil fällen – so, wie es jetzt schon bei Schöffenverfahren der Fall ist. Also in Verfahren, bei denen die Strafdrohung deutlich geringer ist.

Aus dem Bauch heraus

Auch unter den Strafverteidigern sorgt das Thema immer wieder für Diskussionen. Vor einigen Jahren gab es deshalb sogar eine Abstimmung in der Vereinigung der österreichischen StrafverteidigerInnen - bei der sich schließlich eine deutliche Mehrheit gegen eine Abschaffung der Geschworenen-Gerichtsbarkeit aussprach. Präsident Manfred Ainedter vertritt da persönlich allerdings eine andere Meinung: „Geschworene sind völlig unberechenbar, sie entscheiden aus dem Bauch heraus – bei Fällen mit den höchsten Strafdrohungen.“ Auch er würde eine Mischung aus Laien- und Berufsrichtern begrüßen.