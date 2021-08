Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

„Ich bereue. Es tut mir unheimlich leid, ich wollte meine Frau niemals ernsthaft verletzen.“ Bei seinem bereits dritten Prozess versuchte am Mittwoch ein 47-Jähriger am Landesgericht St. Pölten vor Geschworenen erneut zu beteuern, nicht in Mordabsicht mit einem Stein auf seine Frau eingeschlagen zu haben. In Handschellen vorgeführt, konnte er – bei einer Strafandrohung von bis zu zehn Jahren – am Ende des Tages dann mit besagter Ehefrau als freier Mann heimgehen.

Insgesamt hat der Mann aber nach 14-monatiger Haft und U-Haft gemessen an der gestrigen Verurteilung wegen leichter Körperverletzung unter besonderer Gewaltanwendung mit sechs Monaten bedingt (rechtskräftig) viel zu lange in Gefängniszellen zugebracht. „Ein Wellenritt, eine unglaubliche Geschichte. Wir haben 24 Geschworene und neun Richter verbraucht“, schilderte sein Anwalt Gerhard Taufner.