Adelheid Kastner: "Bei einigen ist Hopfen und Malz verloren"

Warum hat Fritzl dann nie überlegt, das Martyrium zu beenden?

Wie löst man eine solche Situation auf? Fritzl hat seiner Tochter in Aussicht gestellt, dass er sie und die Kinder frei lässt. Dafür musste seine Tochter ihm mehrfach versprechen, dass sie ihn nicht anzeigt. Dann gab es noch das Problem, wie man die drei Kinder in ein glaubwürdiges Narrativ verpackt. Außerdem wurde die Logistik für Fritzl immer anstrengender. Einkaufen musste er in einen benachbarten Ort fahren, weil er so ein Macho war, dass es in Amstetten auffällig gewesen wäre, wenn er einkaufen gegangen wäre. Aber der relevanteste Punkt für ihn war das jüngste Kind. Der Bub war sein Lieblingskind. Von ihm erhoffte er sich, dass er sein kleines Immobilienimperium übernimmt. Dafür ist es aber notwendig, dass der Sohn eine Ausbildung bekommt. Der Bub ging damals auf die sechs Jahre zu. Da wusste Fritzl: Die Familie muss raus. Er befand sich in einer Ambivalenz. Fritzl wusste nicht, ob er seiner Tochter trauen kann, dass sie schweigt. Denn dass die Familie in Freiheit kommt und er ins Gefängnis, war nicht sein Plan. Da war die Auflösung schwierig, die ist ihm eher passiert. Fritzl war sehr enttäuscht, dass die Tochter ihr Versprechen nicht gehalten hat.

Man sagt, in jedem von uns steckt das Böse. Sehen Sie das nach fast 20 Jahren Begutachtung auch so?

Das ist eine komische Formulierung. Denn das klingt, als wenn irgendwo in uns abgekapselt das Böse stecken würde. Es ist ein Kontinuum von „sehr gut – gut – normal – weniger gut – eher böse – ganz böse“. Die Bandbreite dieses Kontinuums ist in jedem von uns gleich angelegt.

Wann wird der eine zum Gewalttäter und der andere nicht?

Das hängt mit der Persönlichkeitsstruktur zusammen. Sadisten werden von sich heraus Täter. Es gibt aber auch sehr kontextbezogene Delikte. Wo Menschen sehr dramatische Delikte begehen, weil sie in eine Situation geschlittert sind und keinen Notausgang finden. Wäre diese Situation nicht passiert, wären diese Menschen wahrscheinlich ein Leben lang unauffällig geblieben. Daher gibt es auch Situationen, wo der Täter sympathischer ist als das Opfer. Es ist ja auch ein seltsamer Zugang, zu denken, nur weil der Täter punktuell etwas Dramatisches gemacht hat, definiert es die ganze Person.

Sind Sie froh, in der Pension nicht mehr Gewalttäter entschlüsseln zu müssen?

Es ist keine Belastung oder Problem für mich, wenn ich bei der Gartenarbeit oder beim Kochen an einen Fall denke. Ich muss verstehen, wie der Täter funktioniert, wie er denkt. Das liegt nicht immer gleich auf der Hand. Das ist für mich wie eine Denksportarbeit oder ein Puzzle der Psyche, das ich lösen muss.