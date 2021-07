Gewaltschutz: Weggewiesene müssen sechs Stunden in Beratung

Nach der Häufung an Frauenmorden hat die Regierung ein Gewaltschutz-Paket angekündigt. Eine dieser Maßnahmen ist, dass alle, gegen die künftig ein Betretungs- oder Annäherungsverbot ausgesprochen wird, eine sechsstündige Beratung zur Gewaltprävention absolvieren müssen.

Am 1. September tritt die Novelle des Sicherheitspolizeigesetzes in Kraft. Die Kosten von rund neun Millionen Euro pro Jahr trägt das Innenministerium.

Pro Monat werden in Österreich 1.000 Betretungsverbote verhängt – die künftige Pflicht-Beratung für die Betroffenen soll weiterer Gewalt vorbeugen. Im Detail sieht die Regelung so aus: Innerhalb von fünf Tagen, nachdem das Betretungs- oder Annäherungsverbot verhängt wurde, muss sich der Gefährder mit einer Beratungsstelle in Verbindung setzen und einen Termin vereinbaren. Dieser muss dann innerhalb der nächsten 14 Tage stattfinden.

Aufklärung über Gesetze und Verhalten

In der sechsstündigen Beratung soll der Gefährder einerseits über die möglichen rechtlichen Konsequenzen aufgeklärt werden, andererseits sollen ihm Wege aufgezeigt werden, wie er künftig die Kontrolle über das eigene Verhalten behält. Angeboten werden auch weiterführende Therapien sowie Anti-Gewalt-Trainings.

Das flächendeckende Angebot wurde nach einer EU-weiten Ausschreibung aufgestellt: Ab 1. September wird das Gewaltpräventionsprogramm in jedem Bundesland von NGOs angeboten und durchgeführt. In Wien, Oberösterreich, Niederösterreich, in der Steiermark und im Burgenland ist es der Verein Neustart. In Kärnten die Caritas, in Tirol der Psychosoziale Pflegedienst und in Vorarlberg das Institut für Sozialdienste.