Femizide: "Werden alles in unserer Macht Stehende tun"

"Der neuerliche Mord an zwei Frauen in Salzburg macht mich zutiefst betroffen", sagt Frauenministerin Raab. Die Hintergründe der Tat würden derzeit von der Polizei erhoben. "Fest steht aber jetzt schon, dass wir alles in unserer Macht stehende tun müssen und werden, um Frauen und ihre Familien vor Gewalt zu schützen. Frauen in Österreich müssen sicher sein! Wir haben beim Sicherheitsgipfel mit Innenminister und Justizministerin am Montag eine Reihe an wichtigen Maßnahmen vereinbart, die den Opferschutz in Österreich weiter verbessern und stärken werden. Diese müssen jetzt rasch kommen."

Es werde, so Raab in einer Aussendung weiter, mehr Geld für den Gewaltschutz in Österreich geben. Kommenden Mittwoch werde es zudem einen Runden Tisch mit den Opferschutzorganisationen geben.