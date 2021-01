Der endlose Badeschluss in den Thermen

Die Statistik von Steiermark Tourismus zeigt, dass die Thermenbesucher für die Bilanz deutlich ins Gewicht fallen: Drei Millionen Übernachtungen gab es durchschnittlich allein in der oststeirischen Thermenregion pro Jahr vor Corona. Am Beispiel der Therme Bad Waltersdorf: Im November 2019 machte sie 2,4 Millionen Euro Umsatz, im Dezember zwei Millionen Euro und 2020? Da gab es den Umsatzersatz des Bundes, der zwar je nach Monat bis zu 80 Prozent des Ausfalls versprach, aber Tücken in sich barg: Er war auf 800.000 Euro gedeckelt. „Ich habe also nur 33 Prozent Umsatzersatz erhalten, nicht 80 Prozent“, rechnet Deutsch vor. „Da sind wir weit weg von einer Wirtschaftlichkeit.“

Längst haben sich die heimischen Thermenbetreiber an einen virtuellen Tisch gesetzt. Es gibt wöchentliche Videokonferenzen, in denen Pläne zum Aufsperren akkordiert werden. „Wir wissen, dass wir an einem Tourismus mit Corona arbeiten müssen, nicht ohne Corona“, prognostiziert Deutsch.