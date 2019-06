Life Resort bekommt Ausbau um fünf bis sechs Millionen

Der Unternehmer ist auch Besitzer des Hotels „Vier Jahreszeiten“ in Lutzmannsburg, Bezirk Oberpullendorf. Er habe vor, die beiden burgenländischen Hotels in einer Gesellschaft zu vereinen. „Wir wollen auch in Lutzmannsburg weiter bauen und die Zimmer mit neuen Klimageräten ausstatten, hier werden wir rund eine Million Euro investieren“, sagt Kahlbacher. Außerdem würde es noch mit weiteren Hotels im Burgenland Verhandlungen geben, wie der Unternehmer verrät.