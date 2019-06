Investorengruppe um Siegmund Kahlbacher kauft Life Resort

Das leer stehende Life Resort hat einen neuen Besitzer, wie schon Tourismuslandesrat Alexander Petschnig ( FPÖ) mitteilte. Doch über die Investorengruppe, eine GmbH aus Österreich, wurde Stillschweigen vereinbart. „Wir sind froh, dass das Hotel bald wieder öffnet, zu den Käufern können wir noch nichts sagen“, erklärt Jennersdorfs Bürgermeister Reinhard Deutsch (Liste JES).

Nach mehreren Besitzerwechseln und zuletzt einem Konkurs hat nun eine Investorengruppe rund um einen slowakischen Investmentfonds, dem Investor Siegmund Kahlbacher und der Russe Iskander Kamirov die „Infinity Life Resort GmbH“ mit Sitz in Jennersdorf, gegründet.

Kahlbacher steht im Firmenbuch als Geschäftsführer, ebenso wie der Russe Iskander Kamirov. Dieser ist laut Firmenbuch, auch an Kahlbachers Gesellschaft für den Sauerhof in Baden involviert. Das ehemalige Grandhotel soll um 35 Millionen Euro in ein Gesundheitshotel umgebaut werden.