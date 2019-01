Das Wohnzimmer in der Bogenmeile wird 25 Jahre alt

Sein Lokal steht sinnbildlich für die vielen Facetten, die unter der Bahntrasse Platz finden – auch abseits von ausufernden Partynächten. „Du kannst in den Bögen ins Theater oder auf ein Konzert gehen oder einen Trommelkurs machen“, nennt er Beispiele.

Eine Entwicklung der Vergangenheit sieht er durchaus kritisch:„Das Geschehen hat sich mehr in die zweite Nachthälfte verlagert.“ Wenn das Weli um zwei Uhr Sperrstunde macht, geht es in einigen Bars erst richtig los. Dass die Polizei in den vergangenen Wochen und nach der Verhängung eines Waffenverbots deutliche Präsenz gezeigt hat, begrüßt der Gastronom. Und er ist damit nicht alleine. „Die Dominanz der Polizei hat es ruhiger gemacht. Das wollen alle“, weiß der Wirt aus Gesprächen mit Kollegen.