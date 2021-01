Riesiger Cyber Trading Betrug: WKSTA führte 20 Hausdurchsuchungen durch

Die Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (WKSTA) führt im Zusammenhang mit sogenanntem "Cyber-Trading-Fraud" bzw Betrug durch angebliche Geldanlagen in binären Optionen, Kryptowährungen und ähnlichen Finanzprodukten zahlreiche Ermittlungsverfahren gegen internationale Tätergruppierungen, die eine Vielzahl von Privatanlegern insgesamt in Millionenhöhe geschädigt haben.

Ermittlungsverfahren 2019 übernahm die WKStA laut eigenen Angaben ein zunächst seit 2017 von der Staatsanwaltschaft Feldkirch geführtes Ermittlungsverfahren gegen eine international agierende Tätergruppe mit konzernartiger Struktur, die über Online-Trading-Plattformen für binäre Optionen und Kryptowährungen uä europaweit mehrere tausend Personen um mehr als 100 Millionen Euro geschädigt haben.

Die WKStA hat zur raschen und effizienten Führung des komplexen Großverfahrens ein Ermittlungsteam aus zwei Oberstaatsanwälten und einem Teamleiter gegründet.

Die umfangreichen Ermittlungen wegen gewerbsmäßig schweren Betrugs und Geldwäscherei (§ 165 Abs 1 und Abs 4 StGB) gegen insgesamt 18 Personen, die die WKStA in enger Zusammenarbeit mit dem LKA Niederösterreich und dem Bundeskriminalamt (BKA) leitet und nach Bildung eines Joint Investigation Teams (JIT) mit der bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg errichteten Zentralstelle Cybercrime Bayern und der Staatsanwaltschaft Saarbrücken sowie mit Unterstützung der Sonderstaatsanwaltschaften in Bulgarien und Serbien und der Unterstützung von Eurojust und Europol wurden insgesamt etwa 20 Hausdurchsuchungen und Sicherstellungen bei mehreren europaweiten Aktionen (2019 und 2020) in fünf Ländern rund 50 Kontoöffnungen