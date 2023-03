„Cyber-Cobra“ stellte mehr als 5 Millionen Euro in Kryptos sicher

Karner hielt fest, dass es zuletzt ein Plus von 30 Prozent bei den Cybercrime-Anzeigen gab. Die Regierung habe daher in der Vorwoche im Ministerrat eine Verschärfung der Strafen für Cybercrime-Delikte beschlossen. „Dieser Bereich ist sehr, sehr vielfältig“, betonte der Innenminister. Dass teils immense Summen auf dem Spiel stehen, zeigte sich bereits wenig später.

Im Gang, vor den Büros jener Polizisten, die Crypto-Betrüger verfolgen, hängt ein großer Bildschirm. In dessen Mitte eine Zahl: 5,2 Millionen. Diese Eurosumme hat das Bundeskriminalamt seit 2017 in Kryptowährungen sichergestellt. Die bei diversen Fällen beschlagnahmten Gelder werden in eigens eingerichteten „Behördenwallets“, also digitalen Brieftaschen, sicher verwahrt.