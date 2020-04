Coronavirus: Zu wenig Schutz für Pflegeheime?

In Niederösterreich sind derzeit 11 von 110 Pflegeeinrichtungen betroffen. Mit Stand 7. April waren zwölf betreute Senioren und sieben Mitarbeiter infiziert. Auch beim Land betont man, zahlreiche Maßnahmen zum Schutz der Bewohner umgesetzt zu haben. So gebe es abgesehen von den Besuchsverboten für jedes Heim ein Handbuch wie bei Infektionsfällen vorzugehen sei. Und: In betroffenen Heimen habe das Land nun mit der Testung aller Bewohner und Mitarbeiter begonnen.

16 Infizierte Bewohner

Wie schnell sich die Infektionen aber ausbreiten können, zeigen Fälle aus Vorarlberg oder Salzburg. Im SeneCura Sozialzentrum in Hard am Bodensee etwa wurden 16 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zwei Bewohner werden derzeit im Krankenhaus behandelt, eine dritte Person ist im Spital verstorben.