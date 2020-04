Pflegebereich: Verwunderung über Gratis-Masken vor Supermärkten

Trotzdem appellieren Caritas, Diakonie, Hilfswerk und Volkshilfe nun an Bund und Länder, den Pflegebereich bei der Ausstattung mit Schutzbekleidung prioritär zu behandeln. Gerade im Bereich der Langzeitpflege sei Prävention von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der Infektionsrate, erklärt etwa Maria Katharina Moser, Direktorin der Diakonie.

Gesammelter Einkauf in Wien

In Wien versucht man bereits für die Problematik eine Lösung zu finden. So übernimmt der Wiener Krankenanstaltenverbund ( KAV) den Einkauf von Schutzausrüstung für alle Spitäler in der Stadt - sowohl öffentliche als auch private -, für den Pflege- und Gesundheitsbereich sowie die niedergelassenen Ärzte. Auch für die Gesundheitseinrichtungen des Burgenlandes kauft der KAV ein. Denn es gilt: Je größer die Einkaufsmenge, desto günstiger der Preis. Zudem stehen dann nicht sämtliche Träger in Konkurrenz.