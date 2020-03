Coronavirus: Onlinepoker verrät, wer in welchem Land zuhause bleibt

Frankreich hinkt ein wenig hinterher bei den Maßnahmen für seine Bürger, deshalb hat der lokale Anbieter Winamax nur ein Plus von 27 Prozent - ist also unter dem Durchschnitt der EU. Ähnlich die Lage in Großbritannien, wo Premier Boris Johnson erst spät auf verschärfte Maßnahmen setzte, deshalb gibt es nur ein Plus von 16 Prozent aktuell.

In Italien, wo sich Covid-19 vergleichsweise früh auf das Alltagsleben ausgewirkt hat, verzeichnet PokerStars 91 Prozent mehr Zugriffe und iPoker 70 Prozent mehr Spieler.