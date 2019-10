Casinos Austria: „2020 startet unsere Pokeroffensive“

Die Concord Card Casinos ( CCC) des Pokerzampanos Peter Zanoni feiern heuer ihren 26. Geburtstag. Und sehr wahrscheinlich wird es der letzte sein. Mit Dutzenden Tricks und Kniffs gelang es Zanoni – trotz heftiger Gegenwehr von Staat, Finanz und Konkurrenz – Poker anzubieten. Doch ab Jahresende gehören derartige Cardrooms per Gesetz der Vergangenheit an.

Ab 1. Jänner darf nur noch in den Casinos Austria gepokert werden. Doch dort kam in der Vergangenheit das Spiel noch nicht so richtig gut in Schwung. Das soll sich nun aber alles ändern. „2020 startet unsere Pokeroffensive“, sagt Niklas Sattler zum KURIER. Er ist seit 2016 Pokermanager der Casinos und er möchte alles daran setzen, die Kunden des Zanoni-Imperiums in die eigenen Hallen umzuleiten.