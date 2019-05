CCC und Montesino: Der Pleitegeier über dem Pokerparadies

Prominente wie der Tennisstar Boris Becker, EAV-Frontmann Klaus Eberhartinger oder Baywatch-Nixe Pamela Anderson spielten an den Tischen des Concord Card Casinos. Auch der bekannteste Pokerspieler der Welt, der kanadische Multimillionär Daniel Negreanu, zockte hier.

Die zwei weltweit größten Turnierserien (EPT, WPT) machten bei Unternehmer Peter Zanoni Station. Millionen wechselten auf seinen Tischen den Besitzer. Was Rang und Namen in der Pokerwelt hatte machte in Wien Station – es galt stets als das Pokerparadies Europas. Sogar als für den James-Bond-Film Casino Royale ein Kartengeber gesucht wurde, riefen die Produzenten im Wiener CCC an, um einen Dealer abzuwerben.