Coronavirus: Kapazitäten in Spitälern reichen noch

In den kommenden Tagen sollen auch die befürchteten Engpässe bei Schutzbekleidung und Desinfektionsmittel behoben werden: Allein heute, Freitag, soll eine Lieferung von elf Millionen Paar Handschuhe aus dem Ausland eintreffen, kündigt Anschober an. Am Samstag wird eine Großlieferung Masken erwartet, am Montag Schutzanzüge.