Coronavirus: Ärztekammer fordert Maßnahmen wie in Italien

Wolfgang Weismüller, stv. Präsident der Wiener Ärztekammer, schließt sich ihm vollinhaltlich an: „"Das öffentliche Leben müsste in Österreich viel mehr eingeschränkt werden - ähnlich wie mittlerweile in Italien. Und das soll am besten jetzt passieren als erst in einer Woche, wenn wir die gleiche Situation haben wie in Italien“, sagt der Kammerfunktionär, der für die Spitalsärzte zuständig ist.

Weismüller: "Werden Ausbreitung wohl nur verlangsamen können"

„Angesichts der rasanten Zunahme der Neuinfektionen ist damit schwerst zu rechnen. Selbst mit solchen strengen Maßnahmen werden wir die Ausbreitung wohl nur verlangsamen können. Aber auch das wäre schon ein Erfolg. Denn wir haben in Wien nicht Beatmungsgeräte für mehrere Tausend Patienten. Und damit ist zu rechnen."

Wichtig sei laut Weismüller auch, die Kuranstalten zu schließen: „Sie werden übersehen, hier findet sich aber häufig eine Ansammlung von mehreren hundert älteren Risikopatienten. Das ist genau das, was wir nicht haben wollen.“

Im Gesundheitsministerium wollte man auf Anfrage zu diesen Forderungen vorerst keine Stellungnahme abgeben.