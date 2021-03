Corona-Maßnahmen: Das geteilte Land

Ausreise-Planquadrat in Niederösterreich

Die Kontrolle ist rasch vorbei. "Bitte den Führerschein, die Zulassung und den negativen Corona-Test", verlangt der Polizist. Alles passt. "Danke, bitte weiterfahren." Das alles erinnert an ein übliches Polizei-Planquadrat das unter dem Titel "Ausreisekontrolle" läuft. Wer keinen negativen Test vorweisen kann, muss zurück. Das trifft aber die wenigsten.

Das befürchtete Stauchaos zu Beginn der Arbeitswoche ist im Hochinzidenzgebiet Wiener Neustadt jedenfalls ausgeblieben. Das liegt in erster Linie an der Polizei, weil diese zwar an den Ausfahrtstraßen von Wiener Neustadt postiert ist, aber tatsächlich nur stichprobenartig kontrollieren, ob man einen negativen Corona-Test vorweisen kann. Höchstens zwei bis drei Autos werden gleichzeitig angehalten, eine Autoschlange wird bewusst vermieden.

Mehr Betriebsamkeit herrscht bei den vielen Teststraßen, die mittlerweile angeboten werden. In den Kasematten hat sich am Montag schon um 7 Uhr eine Schlange gebildet. Alles geht dennoch sehr rasch, dafür sorgt mittlerweile das Bundesheer. Neu ist, dass sehr viele auswärtige Arbeiter zum Testen gehen. Die Angst, am Abend die Stadt nicht mehr verlassen zu können, dürfte groß sein. Auch große Betriebe haben für ihre Mitarbeiter das hauseigene Testangebot ausgeweitet.

Tausende Kontrollen

Am Samstag, dem ersten Tag der Corona-bedingten Ausreisekontrollen, wurden rund 4.000 Personen in 3.000 Fahrzeugen bei der Ausfahrt angehalten: 38 Personen wurden wegen fehlender Corona-Tests zurückgeschickt, sechs Anzeigen wurden ausgestellt. Montagfrüh wurden mehr als 3.000 Kontrollierte gezählt. 32 Mal mussten sie wegen eines fehlenden Tests zurückgeschickt werden.

Dass das große Chaos zum Wochenstart ausblieb, ist sicher auch dem deutlich geringeren Verkehrsaufkommen geschuldet. Wer nicht unbedingt muss, der meidet derzeit Wiener Neustadt. Geschäfte in der Innenstadt und in den Einkaufszentren melden deutliche Umsatzrückgänge.

"Das Bild erinnert mich an den Lockdown vor einem Jahr", sagt ein Rathaus-Mitarbeiter, der auf den Hauptplatz in Wiener Neustadt blickt. Womit klar ist: Die, die in der Stadt bleiben müssen, haben mehr Probleme als jene, die "ausreisen".