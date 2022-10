Rückgang der Spitalspatienten

In Krankenhäusern lagen am Donnerstagvormittag 2.096 Infizierte, 23 weniger als am Vortag. 99 Betroffene wurden auf Intensivstationen betreut, sieben weniger als am Mittwoch und minus 33 zur Vorwoche. Laut dem Corona-Prognosekonsortiums kommt es in den nächsten zwei Wochen zu einem weiteren Rückgang des Spitalsbelags.

Nach aktuell rund 2.000 Covid-Kranken auf Normalstationen, werden am 9. November 1.170 bis 1.780 belegten Betten erwartet, mit einem Mittelwert von 1.443 Betten. Auf den Intensivstationen dürfte die Zahl der Covid-Kranken von 105 auf 56 bis 121 (Mittelwert 83) sinken, geht aus dem Update der Modellrechner hervor. Es gebe momentan noch keine Anzeichen einer Umkehr des Abwärtstrends bei den Spitalspatientinnen und -patienten.