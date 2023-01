Hotel Europa soll nach Neubau zum "Beletage" werden

Das einstige Fünf-Sterne-Hotel Europa am Innsbrucker Bahnhof soll noch heuer abgerissen werden. Wie zuerst der ORF Tirol berichtete, soll anstelle des 1869 errichteten Gebäudes erneut ein Hotel entstehen: "Das Beletage". Auch Büros, Gewerbeflächen und eine Tiefgarage sind geplant.

Das Traditionshaus gelangte am 25. Februar 2020 österreichweit in den Fokus, als das Hotel wegen der ersten beiden Corona-Fälle im Land vorübergehend behördlich gesperrt wurde. Eine - wie auch ihr Freund - mit dem Virus infizierte Italienerin hatte an der Rezeption des Betriebes gearbeitet.