Innsbrucker Boznerplatz bekommt ein Baumdach

Auf den ersten Blick erscheinen die geplanten Veränderungen nicht dramatisch. Die Flächen am Boznerplatz – heute noch in Straßen und Gehsteige gegliedert – werden auf ein gemeinsames Niveau aus Granitplatten gebracht. Parkplätze verschwinden. Eine große Zahl an Lederhülsenbäumen wird gepflanzt, die rund um den historischen Rudolfsbrunnen verdichtet gesetzt ein regelrechtes Blätterdach bilden sollen.

Dieses grüne Geviert in der Platzmitte ist das zentrale Element des am Freitag vorgestellten Siegerentwurfs im von der Stadt ausgelobten Architektenwettbewerb für die ab 2022 geplante Neugestaltung des Boznerplatzes in Innsbruck.