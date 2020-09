Innsbrucker Begegnungszone vor Testlauf abgespeckt

Vergangene Woche hat Verkehrsstadträtin Uschi Schwarzl (Grüne) überraschend die probeweise Einrichtung von Innsbrucks erster Begegnungszone bekannt geben. Mit der wollte sie in die „Europäische Mobilitätswoche“ (ab 16. September) starten. Nach Ende des Testlaufs hätte der Innsbrucker Gemeinderat am 8. Oktober darüber befinden sollen, ob der Versuch in die Verlängerung geht.

Es gehe darum, „die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Straßenraum“ zu verbessern, erklärte Schwarzl. Die Qualität des ohnehin ramponierten Klimas der städtischen Vierer-Koalition hat dieser Vorstoß nicht verbessert. Der Widerstand der ÖVP kam umgehend.

Koalitions-Hickhack

Die sprach von einer „Husch-Pfusch-Lösung ohne Einbindung der maßgeblichen politischen Kräfte in der Stadt“. Die Details der Begegnungszone seien koalitionsintern nie besprochen worden.

Stein des Anstoßes: Die Begegnungszone hätte auch den Boznerplatz umfassen sollen. Der wird täglich nicht nur von rund 10.000 Fußgängern passiert, sondern auch von 8.000 Fahrzeugen, darunter mehrere Bus-Linien. Die ÖVP warnte vor Stauchaos und massiven Behinderungen bei der Zufahrt zu drei Tiefgaragen.