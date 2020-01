Neue Zentrale als weiterer Bankenstempel im Stadtbild

Der bisherige Weg war verwinkelt. Künftig sollen Passanten vom Bahnhof auf eine Plaza gelangen. Ein Wermutstropfen bleibt: Zunächst gilt es einen hässlichen Innenhof zu passieren, auf den die RLB keinen Einfluss hat.

Die Passage selbst soll begrünt werden und Sitzgelegenheiten bieten. Also insgesamt deutlich freundlicher werden. In bestehenden Nebengebäuden sollen auf Erdgeschoss-Ebene „Shops und Restaurants einziehen, die es so in Innsbruck nicht gibt“, verspricht Reinhard Mayr, einer der Vorstände.

Alter Turm wird freigelegt

Beim Bestandsgebäude betätigen sich die Architekten gewissermaßen als Archäologen. Das Stahlbetonskelett des Büroturms, der aus einem Sockel ragt, wird freigelegt und in den Neubau integriert. Der wird unter anderem um ein Hotel mit 164 Zimmern erweitert. Dazu kommen ein Art-Space und ein Sky-Restaurant samt Bar und einem 360-Grad-Rundumblick.