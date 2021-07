In der Messe Dornbirn wurde seit Ausbruch der Corona-Pandemie zwei Mal für den Ernstfall vorgesorgt. Das Land ließ in einer der Hallen in der ersten und der zweiten Welle ein Notversorgungszentrum errichten, in dem bei Bedarf bis zu 200 Covid-Patienten mit leichten Verläufen untergebracht werden hätten können.

In spartanisch eingerichteten Kojen waren jeweils zwei Betten und Geräte zur Sauerstoffversorgung aufgestellt. In Betrieb genommen werden musste das Notspital nie.