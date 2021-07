„Kein Impfstoffmangel, sondern Mangel an Impfwilligen“

„Die Impfwilligen sind mehr oder weniger abgeimpft“, bilanziert Wolfgang Wlattnig, stellvertretender Landesamtdirektor in der Steiermark. Gab es früher noch 100.000 Stiche pro Woche, sank diese Anzahl nun auf die Hälfte. Somit ist eingetreten, was Experten schon vor Wochen befürchteten: „Impfstoffmangel gibt es definitiv keinen mehr, sondern einen Mangel an Impfwilligen“, bedauert Wlattnig.

Zwar wurden in der Steiermark mittlerweile 1,2 Millionen Corona-Schutzimpfungen durchgeführt, allerdings gelten nicht alle Bürger als impffähig, so sind die Vakzine erst ab einem Alter von zwölf Jahren zugelassen. Dazu kommen Schwangere oder Personen, die wegen diverser Erkrankungen nicht gegen Covid-19 geimpft werden können. Gerechnet auf die Gesamteinwohnerzahl ist bei der Durchimpfungsrate also noch viel Luft nach oben: 45 Prozent der Steirer sind vollimmunisiert, 58 Prozent haben eine Teilimpfung. Noch niedriger sei die Quote bei den jungen Erwachsenen, rechnet Wlattnig vor: Erst 36 Prozent der 18- bis 25-Jährigen haben die Erstimpfung hinter sich.