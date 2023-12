Christbaum-Abstimmung: Wer ist der Schönste im ganzen Land?

Vorarlberg: Titelverteidiger schicken würdiges Exemplar ins Rennen

In Bregenz ist die Erinnerung an den Sieg im Vorjahr noch so frisch wie Neuschnee am Morgen. Der Weißtanne wird bis heute ein Andenken bewahrt. „Der letztjährige Weihnachtsbaum am Leutbühel wurde zum schönsten Baum Österreichs gewählt“, erinnerte die Stadt im Sommer. Und vermeldete, dass die Weißtanne „vom Bregenzer Bauhof zu zwei Sitzbänken verarbeitet“ wurde. Eine steht in Sulzberg, dem Geburtsort der Schönheit, eine in Bregenz an der Freizeitmeile „Pipeline“ am Bodensee. Und heuer? Da gibt sich der Christbaum der Vorarlberger Landeshauptstadt – eine zwölf Meter hohe Weißtanne – keusch, trägt bodenlanges Kleid. Und natürlich ist man im Ländle überzeugt: Wir haben den Schönsten im ganzen Land.

