Welche Landeshauptstadt hat den schönsten Christbaum?

Breit, kräftig, burgenländisch

14 Meter hoch ist der Baum, der am Montag in Eisenstadt aufgestellt wurde. Und angesichts der voluminösen Anmutung wundert es auch nicht, dass der Baum ganze 3,5 Tonnen schwer ist. Kurz war nur die Anreise, gewachsen ist der Baum nämlich am Gelände der Mittelschule Rosental.

KURIER-Wertung: Drei von fünf Weihnachtssternen

Der St. Pöltner Baum