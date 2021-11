So muss ein Christbaum ausschauen

In der Größe, die ein Weihnachtsbaum vor dem Wiener Rathaus haben muss, findet sich nicht so leicht was Schönes: So lautete der Tenor eines Verteidigers der 30 Meter hohen Fichte in den sozialen Netzwerken. Dort waren jedoch eindeutig die Spötter in der Überzahl, die in dem stacheligen Geschenk aus dem Burgenland schlichtweg eine „schiache Stauden“ erkennen können. Eine prominent besetzte KURIER-Jury ließ, wie berichtet, ebenfalls kein gutes Haar an dem Baum.

Der hat nach Verschönerungsarbeiten bestenfalls das Zeug zu einer „schönen Leich“, war man sich auch in den KURIER-Korrespondenten-Büros in den Landeshauptstädten einig. „Der ist ja total hässlich“, war der Kommentar einer entsetzten Kollegin. Aber sind die Christbäume auf den Weihnachtsmärkten in Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt und Linz wirklich schöner?

Das völlig objektive Urteil lautet: Natürlich. Im internen Rennen um den schönsten Baum in den Landeshauptstädten waren der Salzburger und der Kärntner Baum auf Augenhöhe unterwegs – empörten Reaktionen aus Tirol zum Trotz. Letztlich ging Klagenfurt als Sieger über die Linie. Aber entscheiden Sie selbst. Der Grazer Kandidat konnte sich leider nicht qualifizieren, weil noch nicht aufgestellt. In der grünen Mark geht man freilich davon aus, dass er schöner als alle anderen ist – völlig unbefangen natürlich.