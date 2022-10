Steirischer Christbaum für Wien: Schon wieder schiach

Vor zwei Jahren war die Kritik am Baum gar so heftig, dass man im Herkunftsort – im oberösterreichischen Klaffer – zunehmend verschnupft reagierte. Als sich sogar die Satiriker Stermann und Grissemann in ihrer ORF-Show „Willkommen Österreich“ an der Fichte abarbeiteten („Der Baum kommt aus Klaffer. Und so sieht er auch aus.“), rückte der dortige Bürgermeister aus. Die freiwilligen Helfer, die den Baum umlegten (gefällt werden so große Bäume nicht), hätten sich „sogar Urlaub genommen dafür“, ließ er wissen. Und dann das.

Erst sudern, dann versöhnen

Die Wiener Stadtregierung ist über das Gesudere der Wiener übrigens ebenso unerfreut. Dass so große Bäume eine kosmetische Nachbehandlung benötigen, sei nämlich ganz normal, bestätigen auch Experten. Und so rücken jedes Jahr die Stadtgärtner an, um zusätzliche Äste zwischen die vorhandenen Reihen zu schrauben. Auch diesmal liegen 180 zusätzliche Äste bereit, um die Fichte aufzupeppen. Geschlägert wird sie voraussichtlich am 4. November, in Wien eintreffen soll sie am 7. November. Am 19. November gehen erstmals die Lichter an. Spätestens dann, auch das lehrt uns die Geschichte, werden wieder alle versöhnt sein. Bis hin zu den Elefanten im Tiergarten Schönbrunn übrigens, an die die Bäume traditionell verfüttert werden.