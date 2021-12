Wie der Wiener Rathausplatz zu seinem Christbaum kam

Eine Tradition ist seit gefühlt Hunderten von Jahren fester Bestandteil des Wiener Weihnachtsrepertoires: die Behübschung des Rathausplatzes mit einem stattlichen Christbaum.

Genauso wie sämtliche Rituale, die dazugehören – vom feierlichen Empfang über die hämischen Kommentare über das Erscheinungsbild bis hin zur groß inszenierten Illuminierung und anschließenden Eliminierung.

Ganz so alt ist der Brauch dann aber doch wieder nicht. Laut Felix Czeike, Historiker und einstiger Direktor des Stadt- und Landesarchivs, wurde der Rathausplatz zum ersten Mal 1959 mit einem Christbaum dekoriert.

Die Maße waren noch recht bescheiden: „Der 16-Meter-Baum wurde bei der Spinnerin am Kreuz in ‚Empfang‘ genommen. Eine Eskorte der Verkehrspolizei begleitete den Transport bis auf den Rathausplatz“, meldete man am damaligen 1. Dezember aus dem Rathaus. Heute sind die Bäume meist um die 30 Meter hoch.

Zündender Funke

Wien folgte damit einem Trend, der aufgrund der Erfindung elektrischer Kerzen Ende des 19. Jahrhunderts Einzug gehalten hatte. Durch die neue Beleuchtungsmöglichkeit verbreiteten sich rasch Christbäume an öffentlichen Plätzen, heißt es in einer Publikation des Volkskundemuseums.