Die Steirer stellen den Wienern wieder einen (Christ)Baum auf

Zottelig mit Wurm drin. Traurig. Oder brutal: "Der ist schiach."

Jene Christbäume, die in den vergangenen beiden Jahren die Wiener erfreuen sollten, riefen eher deren Grant hervor. Die Exemplare vor dem Rathaus - 2020 aus Oberösterreich, 2021 aus dem Burgenland - gefielen einfach nicht. Da konnten sie die Baumkosmetiker noch so so sehr behübschen - sie fielen in der Gunst des Publikums durch. (Immerhin, den Elefanten in Schönbrunn schienen sie zu schmecken, die Bäume wurde nach der Weihnachtszeit an sie verfüttert.)

Wien begann 1959, Christbäume vor dem Rathaus zu platzieren, seither schickt jedes Bundesland abwechselnd einen als Geschenk in die Hauptstadt. Heuer ist die Steiermark an der Reihe.