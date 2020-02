Brenner-Route: „Die fahren einfach über uns drüber“

„Der Lärm war extrem. Bei offenem Fenster schlafen, war unmöglich“, erinnert sich Berger. Beim letzten Treffen mit der Familie vor elf Jahren wäre eine Unterhaltung im Freien nicht möglich gewesen. Heute werden im Garten wieder Feste gefeiert.

„Auch die Luft ist besser geworden“, sagt die 19-jährige Tochter Jasmin, die als Kind an Asthma gelitten hat und inzwischen gesund ist. Ihre Mutter ist an der Autobahn aufgewachsen und hat die Entwicklung des Verkehrs über Jahrzehnte hautnah miterlebt. „Am Anfang haben wir den Lkw-Fahrern noch zugewunken“, erzählt sie. Mit dem EU-Beitritt Österreichs sei es dann so richtig schlimm geworden.