Brennerautobahn: Bürgermeister denken über Blockade nach

„Da kommen genug“, ist Rastner für den Fall einer Neuauflage überzeugt. Die Aussagen der EU-Kommissarin hätten die Stimmung in einem Maße aufgeheizt, wie es schon lange nicht mehr der Fall gewesen sei.

Fritz Gurgiser, Obmann des Transitforum Tirol, das seit 26 Jahren gegen die Belastung durch den Schwerverkehr protestiert und etliche Autobahnblockaden organisiert hat, ist vorerst noch etwas zurückhaltender.

"Unsinnige Provokation"

„Wegen der Kommissarin mache ich keinen Schritt“, sagt er. Ob und wann eine Bürgerversammlung auf der Autobahn abgehalten werde, darüber würden die Mitglieder des Transitforums entscheiden. Die Aussagen von Valean seien jedenfalls eine „völlig unsinnige Provokation“ gewesen, schreibt Gurgiser in einem offenen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz, der am heutigen Dienstag auf Tirol-Besuch ist.