Billig im Haubenlokal essen: 90 Restaurants ab 19,50 Euro

„Es geht auch um schöne Momente, einfach mal abschalten und Essen gehen“, sagt Toni Mörwald, der mit seinem Zwei-Hauben-Betrieb Zur Traube in Feuersbrunn (NÖ) dabei ist. Dazu gibt es auch interessante Angebote in anderen Bundesländern: Le Büsch in OÖ, 151 Bistro Bar in Kärnten, Nullneun in der Steiermark oder der Hoferwirt in Tirol. In Salzburg empfiehlt sich das 2019 eröffnete Zwei-Hauben-Restaurant Goldader in Tamsweg.