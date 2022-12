Neues am Naschmarkt: Francesca Zavagno aus Friaul verkauft echt italienische Salsiccia

Die UNESCO hat am Mittwoch das französische Baguette zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt. Ähnliches könnte man sich auch für die italienische „Salsiccia“ wünschen. Die grobe Rohwurst aus Schweinefleisch ist zwar nicht 40, aber so um die 20 Zentimeter lang. Im Geschmack ist sie einzigartig würzig.

Francesca Zavagno aus Pordenone (Region Friaul-Julisch Venetien) ist eine der wenigen in der Stadt, die das nostalgische Italien-Produkt verkauft. Ihren Stand „Tagliere 33“ findet man jeden Dienstag und von Donnerstag bis Samstag am Naschmarkt, am Mittwoch am Neubaumarkt, am Freitag am Alszeilenmarkt und am neuen Lorymarkt in Simmering.