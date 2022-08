„Eh Wurst“: Schlangestehen für Bosna aus Pilzen und Curry-Wurst aus Seitan

Vegane Generation

Zurück zum Mittagstisch: „Unsere Mitarbeiter sind Millennials, alle vegetarisch oder vegan“, sagt Thomas Homberger. Er ist Gründer des bekannten Start-ups „MyClub“: Eine App, die Sportangebote verschiedener Anbieter in einem Abo vereint. Die Weihnachtsfeiern müssten in seinem Unternehmen vegetarisch sein. Die neue Generation (er ist 43 Jahre alt) sei da um einiges konsequenter. Die Fleischesser seien in der Unterzahl.