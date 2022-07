Die Renaissance der Wiener Beisln

Schnitzel als Topseller

Alte Speisen und diese ins Hier und Jetzt holen, macht man auch in der Gastro-Schule am Judenplatz. Küchenmeister und Lehrer Peter Fallnbügl erklärt: „In der ersten Klasse bekommen sie das Basis-Wissen, in der dritten Klasse interpretieren sie Speisen neu.“ Zur Basis gehört die Zubereitung der Rindsuppe mit Einlagen (Milzschnitten, Lungenstrudl), so wie das Arme-Leute-Essen, die Einbrenn (Mehl und Butter) mit Erbsen, Fisolen, Kohlrabi.