Ein Hauch von Italien: Amore für Arancini am Alsergrund

Das Risotto: 200g Butter in Topf erhitzen und 1kg Risotto-Reis zugeben. 2l Gemüsebrühe zugeben. Die kochende Gemüsebrühe regelmäßig rühren, weiteres Wasser zugeben, bis der Reis cremig ist. Parmesan zugeben. Das Risotto abkühlen lassen.

Die Füllung: 1 Zwiebel, 1 Selleriestange, 1 Karotte hacken, in Olivenöl braten. 500 g faschiertes Fleisch zugeben. Mit 100 ml Rotwein ablöschen. 700 ml passierte Tomaten zugeben. Warten, bis das Ragout dickflüssig ist.

Die Panier: Nachdem der Reis und die Füllung abgekühlt sind: Den Reis in gewölbte Handfläche geben und flach drücken. Dann eine Füllung mit einem Löffel darauf drücken. 2 Würfel Mozzarella zugeben, mit Reis verschließen und eine Kugel – also praktisch eine kleine Orange – formen. Danach 150g Mehl und 230ml Wasser für die Panier mit einem Schneebesen rühren. Die Masse danach auf der Reiskugel verteilen, in 200g Paniermehl wälzen. Schließlich in 170 Grad heißem Frittieröl frittieren.

L’arancinu è pronto!