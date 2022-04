Das Haus des Meeres blickt nach schwerer Zeit nach vorne

Insgesamt wurden in den vergangenen Jahren also rund 25 Millionen in den Ausbau des HdM gesteckt, und das bei coronabedingt massiv gesunkenen Besucherzahlen.

Ein Widerspruch?

Nein, sagt Geschäftsführer Hans Köppen, „weil wir wissen, dass neue Attraktionen immer neue Besucher bringen“. Ohnehin waren sämtliche, in der letzten Zeit eröffneten Erweiterungen bereits vor Ausbruch der Pandemie geplant – und auch weitgehend fertiggestellt.

Für die finalen Arbeiten wurde zudem aus der Not eine Tugend gemacht und vieles durch die Mitarbeiter in Eigenleistung gemacht, das ansonsten an externe Auftragnehmer vergeben worden wäre.

Besucherzahlen steigen wieder

Natürlich hätte das Timing glücklicher sein können, dennoch blickt Köppen vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Bereits im Februar war wieder eine verstärkte Besucherfrequenz zu verzeichnen, momentan arbeite man zumindest wieder kostendeckend. Das Vor-Corona-Niveau werde man in diesem Jahr aber sicher noch nicht wieder erreichen, sagt Köppen.