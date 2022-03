Haus des Meeres: Von Australien aus auf die Wiener Innenstadt blicken

Ursprünglich war das nicht so geplant. Die Raumhöhe hätte vier Meter betragen und so mehr Platz für die Vögel bieten sollen – geworden sind es nur 2,7 Meter. Der Grund: Die für Stadtgestaltung zuständige MA 19 legte sich quer. „Das hat uns in Bezug auf die Artenvielfalt eingeschränkt. Für die Besucher bringt das aber ein besonderes Erlebnis“, sagt Köck. Das ist es allemal. So nahe kommt man Vögeln sonst nur in Venedig.

GroĂźstadtluft

Bei allen Luft-, Wasser- und Landtieren der neuen Erlebniswelt, die nun auf der früheren Terrasse des Flakturms eingezogen sind, handelt es sich um australische Arten. „Lebende Fossilien“, wie der Kurator die zwei urzeitlichen Lungenfische nennt, und verschiede kleine Känguru-Arten sind hier auf 260 Quadratmetern zu besichtigen.