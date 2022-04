Zurück in den Alltag: Zaghafter Saisonbeginn im Wiener Prater

Zwölf Tage nach dem Unfall ist die Achterbahn mit den fünf bunten Loopings nun wieder in Betrieb. „Die ersten Tage, das sage ich ganz ehrlich, waren nicht sehr schön“, sagt eine Mitarbeiterin, die auch am Unfalltag Dienst hatte. Seit Mittwoch sitzt sie wieder an der Kassa.

Acht Jahre arbeite sie hier schon. Die Menschen im Prater seien ihre zweite Familie. „Ich habe jetzt öfter Angst um den Mitarbeiter, der draußen steht. Das weiß er auch, deswegen spaziert er immer wieder an mir vorbei, um sich zu zeigen.“ Sie werde lernen, mit dem Unfall umzugehen, sagt sie. Vergessen werde sie ihn nie.